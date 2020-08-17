Бишкек, , 14:48 — REGNUM «Недавно президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Это является поворотным моментом в борьбе с вирусом для всего человечества», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в интервью «Биринчи радио».

Глава государства от имени киргизстанцев и от себя лично поздравил Россию с этим знаменательным событием, поблагодарив российских медиков и российского лидера за большую помощь в борьбе с коронаврусом.

При этом президент Жээнбеков выразил надежду на то, что российская вакцина «будет эффективной и избавит весь мир от этой напасти».