Бишкек, 17 августа 2020, 14:46 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов на заседании республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил о необходимости скорейшего полноценного открытия киргизско-китайской границы.
По словам высокопоставленного чиновника, при этом необходимо уделить особое внимание вопросу возобновления работы контрольно-пропускного пункта «Торугарт — автодорожный».
Также глава правительства Киргизии поручил руководству профильных госорганов усилить работу по возобновлению регулярных международных авиарейсов.
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