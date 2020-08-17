Берлин, , 16:24 — REGNUM В настоящее время у министерства иностранных дел Германии нет деталей предложения президента России Владимира Путина о проведении саммита в видеоформате с участием постоянных членов Совбеза ООН, а также Ирана и ФРГ по вопросам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом 17 августа сообщила на брифинге представитель немецкого МИД Мария Адебар.

«У нас на данный момент нет деталей по предложению российской стороны», — заявила она.

Также Адебар отметила, что в связи с этим стоит немного подождать для обсуждения и обдумывания того, насколько предложенный Москвой формат такого саммита будет перспективным в поисках компромиссов.

«Мы открыты ко всему, что способствует компромиссу», — подчеркнула представитель МИД Германии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что предложение президента России Владимира Путина о проведении саммита в режиме видеосвязи по иранской ядерной проблеме приветствуется Китаем.

Напомним, 14 августа президент РФ Владимир Путин предложил в ближайшее время провести видео-саммит глав государств — постоянных членов СБ ООН с участием Германии и Ирана.