Умань, Украина, 17 августа 2020, 14:48 — REGNUM Въезд в украинский город Умань может быть заблокирован, если туда приедет много паломников-хасидов. Об этом заявил Александр Цебрий 17 августа в своём видеообращении в социальной сети Facebook.
Он рассказал, что власти города считали, что 5−10 тыс. хасидов запретят приезд в Умань на общенациональном уровне, однако этого не произошло.
Цебрий добавил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и лично объяснить ему сложившуюся ситуацию.
Напомним, в Умань на могилу основателя Брацлавской ветви хасидизма — цадика Нахмана ежегодно съезжаются десятки тысяч ортодоксальных иудеев для празднования Рош Ха-Шана (еврейского Нового года — ИА REGNUM). В этом году в связи с пандемией коронавируса власти Украины обеспокоились притоком паломников.
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