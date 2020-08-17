Умань, Украина, , 14:48 — REGNUM Въезд в украинский город Умань может быть заблокирован, если туда приедет много паломников-хасидов. Об этом заявил Александр Цебрий 17 августа в своём видеообращении в социальной сети Facebook.

Он рассказал, что власти города считали, что 5−10 тыс. хасидов запретят приезд в Умань на общенациональном уровне, однако этого не произошло.

«Я готов на самые радикальные меры, но в рамках действующего законодательства. Вы помните, как это было, когда перекрывались блокпостами въезды на территорию города Умань», — отметил чиновник.

Цебрий добавил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и лично объяснить ему сложившуюся ситуацию.

Напомним, в Умань на могилу основателя Брацлавской ветви хасидизма — цадика Нахмана ежегодно съезжаются десятки тысяч ортодоксальных иудеев для празднования Рош Ха-Шана (еврейского Нового года — ИА REGNUM). В этом году в связи с пандемией коронавируса власти Украины обеспокоились притоком паломников.

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