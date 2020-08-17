Минск, , 14:42 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен покидать пост главы государства под давлением, однако готов передать полномочия только с новой конституцией.

«Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим. Приходите, садитесь и работаем. И я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу», — сказал Лукашенко в ходе визита на Минский завод колесных тягачей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко одержал победу на выборах главы республики, набрав более 80% голосов, главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила около 10% избирателей.

После выборов в республике начались акции протеста. Рабочие крупнейших белорусских предприятий начали объявлять забастовки, выдвигая политические требования, связанные с проведением новых президентских выборов.

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