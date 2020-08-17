Рига, , 14:35 — REGNUM Белорусский посол в Латвии Василий Маркович вызван 17 августа в МИД страны для разъяснения заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что проходящими акциями протеста в стране руководят из стран Прибалтики. Об этом 17 августа заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс по итогам внеочередного заседания правительства, его слова передает латвийское агентство LETA.

«Лукашенко в воскресенье во время митинга сказал, что происходящие в Белоруссии протесты управляются из стран Прибалтики, в том числе Латвии», — сказал глава латвийского МИД.

Он назвал такие заявления белорусского лидера «совершенно необоснованными» и рассказал, что Маркович также даст пояснения по поводу задержания двух граждан Латвии в ходе протестов в Белоруссии, которых впоследствии отпустили.

Ринкевичс уточнил, что у латвийского внешнеполитического ведомства есть данные о насилии, которое якобы было совершено в отношении данных граждан со стороны сотрудников силовых белорусских ведомств.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с коллективом Минского завода колесных тягачей заявил, что он «не святой» и все знают его жесткость.