Киев, 17 августа 2020, 14:31 — REGNUM Украина рассчитывает получить новый кредит от Международного валютного фонда (МВФ) до конца 2020 года, заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко 17 августа в интервью «РБК — Украина».
Глава НБУ отметил, что Национальный банк и правительство Украины сфокусированы на выполнении требований МВФ, а также находятся в постоянном диалоге со всеми международными кредиторами.
Шевченко считает, что более точная информация о возможном получении нового транша может появиться к концу августа 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что к концу года государство рассчитывает одолжить ещё $3,3 млрд.
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