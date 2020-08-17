Киев, , 14:31 — REGNUM Украина рассчитывает получить новый кредит от Международного валютного фонда (МВФ) до конца 2020 года, заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко 17 августа в интервью «РБК — Украина».

Грошики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На данный момент наш свежий макропрогноз построен на предположении, что второму траншу в этом году быть», — рассказал он.

Глава НБУ отметил, что Национальный банк и правительство Украины сфокусированы на выполнении требований МВФ, а также находятся в постоянном диалоге со всеми международными кредиторами.

Шевченко считает, что более точная информация о возможном получении нового транша может появиться к концу августа 2020 года.

«Сейчас отпускной сезон. Точные даты будут понятны ближе к концу августа», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что к концу года государство рассчитывает одолжить ещё $3,3 млрд.

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