Татьяна Стоянович, 17 августа 2020, 15:00 — REGNUM В северной части города Косовска Митровица, населенной преимущественно сербами, много лет работает Университет в Приштине — ранее главное высшее учебное заведение южного сербского края Косово и Метохия, в котором учебный процесс проходил как на сербском, так и на албанском языках. В ходе агрессии НАТО против Союзной Республики Югославии в 1999 году 1500 преподавателей вместе с 16 000 студентами, которые проходили обучение на сербском языке, были вынуждены покинуть Приштину. Свое пристанище университет поначалу нашел в городе Крушевац в центральной Сербии. В 2001 году университет вернулся на территорию Косово и Метохии, в сербскую часть Косовской Митровицы.
С какими трудностями в своей работе сегодня сталкивается университет, как в рамках филологического факультета функционирует кафедра русского языка и литературы, что ожидает вуз в будущем, если будет подписано «всеобъемлющее соглашение о нормализации отношений» между Белградом и Приштиной, ИА REGNUM рассказывает доктор филологических наук, профессор филологического факультета Университета в Белграде и советник ректора Университета в Приштине по вопросам международного сотрудничества Ирина Антанасиевич.
В Косовской Митровице действует Университет в Приштине. Это на первый взгляд может показаться абсурдным, но это как раз тот университет, который создавался в административном центре южного сербского края Косово и Метохия полвека тому назад. Почему университет до сих пор не сменил название?
Приштинский университет в этом году отмечает свое пятидесятилетие, хотя формирование высшего образования в Косово и Метохии началось еще в учебном 1958−1959 году. Но в 1960 году был сформирован философский факультет, с которого и начинается история университета. Сам университет как отдельный ВУЗ был сформирован в учебном 1969−70 году. Во время агрессии НАТО против Югославии университет разделил судьбу всех сербских учреждений: преподаватели и студенты вынуждены были покинуть факультет, а его имущество перешло в албанские руки. Некоторое время факультеты университета находились в различных городах Сербии, но ныне все они находятся в северной части Косово, в сербском анклаве, в городе Косовска Митровица (с отделениями в городках Лепосавич, Зубин Поток и Звечан). На самом деле в Косовской Митровице и до событий 1999 года находился один из факультетов — геологический. Но теперь все факультеты нынешнего университета находятся здесь, что во многом является важным фактором для сохранения сербского населения в Косово. Имя же университет не менял просто потому, что под этим именем он создавался и развивался. И уж если он вынужден был оставить свое имущество албанцам, то имя свое он смог сохранить. И именно под этим именем — Приштинский университет, временно расположенный в Косовской Митровице, — он и входит в Европейскую университетскую ассоциацию.
С какими трудностями в работе сталкивается вуз, который входит в систему высшего образования Сербии, но действует при этом на территории Косово и Метохии, которую албанские сепаратисты в одностороннем порядке провозгласили в 2008 году отдельным государством? Откуда в основном приезжают студенты, чтобы учиться в вашем университете?
Сложностей хватает. Сложно преподавателям, которые, покинув Приштину, теперь живут в разных городах Сербии и вынуждены преодолевать большие расстояния, чтобы приезжать в Косовскую Митровицу. Причем это ведь не только чтение лекций, но и консультации, работа с аспирантами и докторантами. Все это нужно было организовать, чтобы учебный процесс отвечал должному уровню университетского образования. Сложно было и студентам. По правилу университет набирал студентов из Косово и Метохии, севера Черногории и юга Сербии. Первая сложность была со студентами из Косово и Метохии, поскольку некоторое время передвижение между анклавами было сложным, а иногда и опасным делом. Сейчас с этих проблем нет. Но все равно это и далее — «горячая точка», и учитывать это необходимо. Опять же, нужно учитывать и то, что технически, чтобы попасть в университет из Сербии или Черногории, нужно проезжать через пограничные посты. А здесь (открыта граница — закрыта граница) тоже иногда возникают сложности.
Организация международных конференций — дело всегда сложное, но в Косово есть еще и дополнительные проблемы, поскольку нужно учитывать, разрешен ли въезд в Косово для участников. Например, для российских граждан он возможен лишь при наличии шенгенской визы.
Кафедра русского языка и литературы существует на филологическом факультете Университета в Приштине почти столько же, сколько и сам вуз. Какой интерес проявляют абитуриенты к этой специальности? С какими университетскими центрами в России вы сотрудничаете и как видите основные направления для развития этого сотрудничества?
Как я уже сказала, именно с философского факультета начинался университет. Затем от этого факультета «отпочковался» филологический факультет, но ныне филология опять в составе философского факультета (после 1999 года пришлось реорганизовывать структуру университета и укрупнять факультеты). Кафедра славистики переживала сложные времена, особенно в период после 1999 года. Сейчас ситуация неплохая (конечно, всегда хочется большего), но студенты есть, и все благодаря тому, что в начальных школах в сербских анклавах в Косово и Метохии русский язык изучается как иностранный. Думается, что Россия и далее должна поддерживать эту тенденцию: включать сербских студентов и школьников с этой территории в программы стипендирования и обмена.
Когда же речь идет о сотрудничестве с Россией, то это прежде всего сотрудничество с Белгородом, который даже послал своего преподавателя русского как иностранного, и он уже несколько лет работает здесь по контракту. Обновлен договор с Тюменским университетом. Подписаны договоры с некоторыми московскими университетами, включая МГУ.
Поддерживает ли Белград работу Университета в Приштине?
Да, Приштинский университет входит в систему образования Республики Сербия. Именно Сербия финансирует университет, выдает сертификаты на деятельность,
В настоящее время сербские СМИ часто пишут о возможном подписании «всеобъемлющего соглашения» между Белградом и Приштиной. И хотя мы не знаем содержание этого соглашения и не можем утверждать, что оно будет подразумевать признание независимости Косово Белградом, можете ли Вы все-таки предположить, какова будет судьба Университета в Приштине в случае подписания документа?
Что будет, если все пойдет по самому плохому для сербов в Косово сценарию? Мы потеряем университет. И тем самым потеряем самый крупный в Косово город — Косовскую Митровицу, поскольку многое в городе живет и развивается благодаря тому, что в нём есть студенты.
Вы знакомы с работой не только Университета в Приштине, но и университетов в Белграде и Нише. Во всех этих университетских центрах Сербии существуют филологические факультеты, везде преподается русский язык и литература. Расскажите, пожалуйста, более подробно о работе этих кафедр.
Кафедра в Нише — это косвенный продукт событий 1999 года. Она открылась, потому что студенты с юга Сербии, которые раньше ехали поступать в Приштину, стали искать другие варианты. Кроме того, я из Приштины в то время переехала в Ниш,
Недавно организация Россотрудничество получила нового руководителя. Что вы ожидаете от кадровых перемен? На чем, по вашему мнению, должно сосредоточиться Россотрудничество когда речь идет о сотрудничестве с Сербией и соотечественниками, проживающими здесь?
У меня очень большая надежда на то, что это приведёт к положительным переменам. К сожаления раньше все отчеты об изучении русского языка учитывали университеты в Белграде, Нише, Нови-Саде, но обходили стороной Приштинский университет. Я считаю, что эта ситуация должна изменится. Русский дом в Белграде должен быть не только домом культуры в одном лишь Белграде, но и включать в работу все регионы страны. Мои ожидания связаны с тем, что ставший во главе Россотрудничества Евгений Примаков — человек, который прекрасно знает о ситуации в Сербии, когда речь идет о поддержке и популяризации русского языка, и через фонд «Русская гуманитарная миссия» он уже многое для этого сделал — это и октрытие «умных классов» русского языка в школах Ниша и окрестных сел, и работа в Крушеваце и Крагуеваце, и открытие Русского центра на факультете политических наук в Белграде и поддержка русского языка в Косово и Метохии… Это навскидку самые последние их мероприятия. Поэтому я настроена оптимистично и верю, что следует ожидать положительных перемен.