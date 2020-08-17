Москва, 17 августа 2020, 14:14 — REGNUM Режим президента Белоруссии Александра Лукашенко, скорее всего, уже потерял большую часть улицы, и люди очень недовольны, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Об этом он заявил 17 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, члены Европейского совета соберутся на саммит для обсуждения ситуации в Белоруссии.
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