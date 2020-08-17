Джакарта, , 14:14 — REGNUM Целевая группа по обеспечению безопасности подняла большой красно-белый флаг на границе между Индонезией и Малайзией, сообщает Antara.

«Мы развеваем гигантский красно-белый флаг на границе, чтобы отпраздновать 75-ю годовщину независимости Индонезии», — говорится в заявлении целевой группы по обеспечению безопасности на границе.

Подъем национального флага был не только в ознаменование Дня независимости Индонезии, но и как попытка привить чувство любви к стране и дух национализма у людей, проживающих на границе Индонезии и Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индии в Индонезии Прадип Кумар Рават поздравил жителей Индонезии с Днем независимости.

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