Киев, , 14:14 — REGNUM Фракция Верховной рады Украины «Голос» подала более 2 тыс. поправок к законопроекту о локализации и введения преференции для украинского машиностроения.

Об этом 17 августа заявил в комментарии «Экономической правде» депутат Рады от «Голоса» Ярослав Железняк.

Напомним, что Верховная рада 21 июля приняла за основу законопроект, предусматривающий преференции для украинского машиностроения, предусматривающий обязательство иметь местную составляющую в определенных видах машин, закупаемых за счет государства или местных органов власти. Ряд политических сил, депутатов Рады и чиновников ЕС тут же заявили, что документ противоречит соглашению об ассоциации с ЕС.

«Законопроект в первом чтении был плохо написан, поэтому конечно его полностью надо переписывать… Законопроект в этом виде — это коррупционная кормушка и нарушение международных обязательств», — заявил в своем комментарии Железняк.

По его словам, «Голос» планирует настаивать на рассмотрении каждой из поданных правок в сессионном зале, вне зависимости от того, сколько времени это займет.

ИА REGNUM напоминает, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также призвал, что законопроект о локализации в действующей редакции не соответствует «некоторым параметрам» соглашения об ассоциации с ЕС. Он призвал депутатов «найти золотую середину», чтобы поддержать собственную экономику во время кризиса, но и не нарушить международные соглашения.