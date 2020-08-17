Рязань, , 14:11 — REGNUM Доход сенатора от Рязанской области Игоря Морозова за 2019 год опубликован на сайте Совета Федерации РФ, сообщает 17 августа корреспондент ИА REGNUM. Второй сенатор, Ирина Петина, будет отчитываться о доходах только в 2021 году.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель Рязанской областной думы Игорь Морозов заработал в 2019 году 6,168 млн рублей. У него в собственности есть четыре земельных участка различного назначения, жилое помещение, здание, конюшня, автоприцеп и коневозка. Супруга политика задекларировала 93,157 млн рублей, она владеет участком для ведения личного подсобного хозяйства, 14 сельскохозяйственными участками, двумя гаражами, административным зданием, хозяйственной постройкой, шестью складами, кроссовером Audi Q5 и 33 видами сельскохозяйственной техники.

Ирина Петина, представляющая губернатора Рязанской области, наделена полномочиями сенатора 17 июня 2020 года после кончины 11 мая 2020 года сенатора, бывшего губернатора Олега Ковалёва. До этого она занимала должность заместителя министра здравоохранения региона.