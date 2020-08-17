Ново-Огарево, Московская область, , 13:57 — REGNUM Врио Пермского края Дмитрий Махонин доложил 17 августа президенту Владимиру Путину об эпидситуации в регионе. Он заявил, что в Прикамье не допущено вспышек заболевания коронавирусной инфекцией, регион занимает 75 место в стране по случаям заражения на 100 тысяч населения.

По словам врио губернатора, в Прикамье создается запас прочности по медкойкам, край выходит сейчас из особого коронавирусного режима, медучреждения возобновляют плановую работу в привычном режиме.

Пермский край готовится к вакцинации населения. Планируется от гриппа привить 1,5 млн человек. Кроме того, из регионального бюджета выделены средства на 200 тыс. доз вакцины от пневмококка.

С 5 августа принято решение о снятии режима самоизоляции для жителей младше 65 лет. Возобновили работу санатории, торговые комплексы, фитнес-центры с соблюдением требований Роспотребнадзора.

«С 1 сентября планируется образовательный процесс без удалёнки», — отчитался Дмитрий Махонин.

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