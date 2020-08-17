Брюссель, , 13:55 — REGNUM Члены Европейского совета соберутся на саммит для обсуждения ситуации в Белоруссии. Об этом 17 августа на своей странице в Twitter написал глава Евросовета Шарль Мишель.

По его словам, саммит пройдет 19 августа в 12:00 (11:00 мск). «Народ Белоруссии имеет право решать свое будущее и свободно избирать своего лидера», — написал Мишель. Встреча состоится в формате видеоконференции.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что глава Белоруссии Александр Лукашенко должен начать переговоры с оппозицией.

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