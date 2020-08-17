Минск, , 13:59 — REGNUM Полные и всесторонние проверки всех жалоб, которые поступили по поводу превышения полномочий сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии, проведет Следственный комитет республики. Об этом 17 августа сообщается в обнародованном заявлении пресс-службы белорусской генеральной прокуратуры.

В сообщении уточняется, что в генпрокуратуру поступает большое число заявлений, в которых содержатся требования по возбуждению уголовных дел по факту превышения полномочий правоохранителями.

«Данные заявления направляются в Следственный комитет Республики Белоруссия для принятия решений по существу. По каждому факту будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка», — говорится в заявлении.

Также указывается, что, по информации СК республики, в настоящее время заявления о получении телесных повреждений в ходе задержаний и нахождения в СИЗО поступили более чем от 700 человек.

«На сегодняшний день <…> более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при их задержании сотрудниками правоохранительных органов и около 100 человек — о получении телесных повреждений в местах временного содержания», — отмечается в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с призывом к властям, гражданскому обществу и оппозиции Белоруссии начать национальный диалог выступила канцлер Германии Ангела Меркель.