Стокгольм, , 14:01 — REGNUM Крупнейший телевещатель на территории Швеции SVT запретил своим сотрудникам использовать китайское приложение TikTok на служебных мобильных устройствах. В протоколах функционирования служба информационной безопасности SVT обнаружила серьезные «риски для компании». Об этом 17 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Напомним, что китайский видео-хостинг TikTok в настоящее время имеет около полумиллиарда пользователей и является одним из самых загружаемых приложений в мире. С помощью него люди могут создавать и отправлять друг другу короткие видеоролики.

«Отдел ИТ-безопасности SVT обнаружил, что приложение TikTok предоставляет больше информации, чем считается необходимым. Поэтому телевещатель SVT решил, TikTok не может быть установлен на служебных телефонах. Это приложение необходимо удалить», — сообщается в рассылки сотрудникам SVT.