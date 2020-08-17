Минск, , 13:52 — REGNUM России следует работать с разными политическими силами в Белоруссии и отказаться от привычных персоналистских ставок, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 17 августа, политолог Валентин Бианки.

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« Крайне сложно представить себе Лукашенко, добровольно уходящего в отставку. В такой ситуации он скорее начнет взвинчивать ставки. Мы знаем, что он эмоционален и склонен к резким действиям; сейчас амплитуда этих резких движений еще увеличилась. Он персонально выглядит сейчас куда менее легитимно, чем неделю назад, и от него персонально сейчас можно ожидать чего угодно. Многое будет зависеть от лояльности силовиков. В целом можно предполагать, что он удержится у власти, но, конечно, не на все пять лет.

Что касается протестов, то в них какого-то выраженного антироссийского характера. Мы видим патриотически-демократическое движение, и это совершенно естественно.

С Белоруссией нужно работать, работать с разными силами в ней. Нужно не сделать снова ту ошибку, от последствий которой Россия регулярно страдает: не сделать персоналистскую ставку. Лукашенко заявил, что «пророссийский тут я» и что другие «пророссийские» не нужны. А Россия с этим согласилась, и совершенно напрасно.