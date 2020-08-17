Минск, , 13:49 — REGNUM В отношениях с будущей Белоруссией России нужно отказаться от так называемого «принципа невмешательства», и особенно — от «ставки на того, кого выбрал народ», отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 17 августа, заместитель председателя партии «За правду» Александр Казаков.

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« Думаю, что Лукашенко сможет удержать власть. У протестов нет лидеров. У них нет такой движущей силы, которой на Украине были олигархи. Нет прямого, непосредственного внешнего вмешательства и режиссирования.

Да и самого Лукашенко нельзя сравнивать с тем лидерами, которые пострадали от цветных революций. Он показал, что готов применять силу и что он не будет спрашивать для этого чьего-либо разрешения. А решимость власти удержать конституционный строй — лучший способ противодействия цветным революциям.

Но до конца срока Лукашенко, конечно, не досидит. Ему осталось, может быть, около двух лет, потом он будет вынужден уйти в отставку. В Белоруссии в результате этих выборов был впервые разрушен внутриэлитный консенсус. Впервые в элитах появились силы, настроенные против первого лица государства. К тому же и в отношениях с Россией Лукашенко пересек уже все возможные красные линии и точки невозврата.

Так что время для работы на этом направлении есть. С точки зрения наших интересов Лукашенко, конечно, надо менять, но не на цветную революцию. Из двух зол не надо ничего выбирать. Нужно постараться выбрать добро.