Волгоград, , 13:45 — REGNUM Доходы за 2019 год сенаторов от Волгоградской области опубликованы на сайте Совета Федерации РФ. Это первый отчёт Николая Семисотова и Сергея Горнякова в статусе членов СФ, сообщает 17 августа корреспондент ИА REGNUM.

Член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, представитель губернатора Николай Семисотов отчитался о 5,650 млн рублей дохода. Бывший председатель Волгоградской областной думы владеет двумя земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства, жилым домом, квартирой, в разных долях 12 земельными участками для сельскохозяйственного использования и прицепом. В долевой собственности супруги политика девять земельных сельскохозяйственных участков.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель Волгоградской областной думы Сергей Горняков заработал 3,679 млн рублей. У бывшего депутата облдумы в собственности есть земельный участок для эксплуатации индивидуального жилого дома и жилой дом, погрузчик и прицеп-цистерна. Доход супруги сенатора составил 8,872 млн рублей, она владеет четырьмя нежилыми помещениями, двумя магазинами, двумя участками под строительство магазина, земельным участком под производственную базу, автомобилями ГАЗ 33 022Р и Mercedes-Benz GLE 350D.