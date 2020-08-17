Киев, , 13:43 — REGNUM Мэр Умани (Черкасская область Украины) Александр Цебрий заявил, что готов пойти на конфликт с Киевом, чтобы не допустить в город паломников-хасидов.

Соответствующее обращение к горожанам Цебрий обнародовал сегодня, 17 августа.

Напомним, что ранее государственная комиссия разрешила присутствие в Умани от 5 до 10 тысяч паломников-хасидов, после чего еще раз подтвердила решение и заявила, что оно не подлежит корректировке. В Умани же заявляют, что готовы на самые радикальные меры, чтобы не допустить такого варианта развития событий.

«Вы помните, как это было, когда перекрывались блокпостами въезды на территорию города Умань. Это решение может принять городская комиссия… хочу услышать ваше отношение к этому», — обратился Цебрий к жителям города.

Также мэр заявил, что будет добиваться встречи с президентом Зеленским для обсуждения данного вопроса.

ИА REGNUM напоминает, что в Умани похоронен основатель Брацлавского хасидизма цадик Нахман. Традиционно осенью на празднование иудейского Нового года в небольшой городок приезжают 20−30 тыс. паломников. После продолжительных дискуссий правительство Украины в этом году разрешило въезд 5−10 тыс. хасидов, однако с рядом коронавирусных ограничений.

Также напомним, что ранее решения центральной власти по ужесточению карантина на региональном уровне отказались принимать в Тернополе и Луцке. Данный демарш обошелся для местной власти без последствий.