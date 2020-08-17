Воронеж, , 13:42 — REGNUM Около 12,5 млн рублей составил совокупный доход представителей исполнительной и законодательной ветвей власти Воронежской области в Совете Федерации в 2019 году. Данные о доходах и собственности опубликованы на сайте Совета Федерации.

Представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин по итогам 2019 года отчитался о доходе в 6,6 млн рублей (5,4 млн — в 2018 году). В собственности сенатора — три земельных участка (один дачный и два — для ведения личного подсобного хозяйства); две квартиры площадью 116 и 84 кв. м, а также доля ещё в одной квартире, два гаража и гидроцикл Yamaha.

Представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Воронежской области Галина Карелова сообщила о доходе за 2019 год в сумме 5,9 млн рублей (в 2018 году доход составил 5,3 млн). В собственности у Кареловой квартира площадью 144 кв. м, автотранспорта у Кареловой нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенаторы от Воронежской области за год потеряли в доходах