Новосибирск, , 13:40 — REGNUM Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и главный государственный санитарный врач страны Анна Попова на встрече в Новосибирске сегодня, 17 августа, обсудили обстановку, связанную с распространением коронавируса в регионах Сибири, и постепенное снятие режима ограничений. Об этом ИА REGNUM сообщили в полпредстве.

Участники встречи также обсудили вопросы организации учебного процесса в профессиональных и общеобразовательных учебных заведениях округа в новом учебному году и тему подготовки регионов к осенне-зимнему сезону респираторных и вирусных заболеваний.

Согласно официальным данным, по состоянию на сегодня, 17 августа, в сибирских регионах за всё время выявили 82 561 случай заражения коронавирусом, на стационарном лечении находятся 7665 человек с COVID-19, под медицинским наблюдением — около 24,3 тысячи человек, сняты с наблюдения свыше 341 тысячи человек, выздоровели более 66 тысяч граждан.

За весь период в регионах Сибирского федерального округа скончались 1226 человек с подтверждённым диагнозом.