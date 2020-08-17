Киев, 17 августа 2020, 13:44 — REGNUM Певцу Андрею Кузьменко, выступавшему под псевдонимом Кузьма Скрябин, посмертно присвоено звание Герой Украины. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский 17 августа в своём Telegram-канале.
Зеленский напомнил, что в этот день исполнителю могло бы исполниться 52 года.
Он также напомнил, что после начала карательной операции против жителей Донбасса, артист ездил на Восток Украины и активно поддерживал боевиков ВСУ.
Напомним, 2 февраля 2015 года в Днепропетровской области Украины Toyota Sequoia под управлением Кузьменко столкнулась с молоковозом. Певец скончался на месте от полученных травм.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский прокомментировал поджог автомобиля журналистов под Киевом. По словам президента Украины, в 2014 году неизвестные сожгли его автомобиль.
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