Киев, , 13:44 — REGNUM Певцу Андрею Кузьменко, выступавшему под псевдонимом Кузьма Скрябин, посмертно присвоено звание Герой Украины. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский 17 августа в своём Telegram-канале.

Зеленский напомнил, что в этот день исполнителю могло бы исполниться 52 года.

«Сегодня нам очень не хватает Андрея. Артиста, поэта, волонтёра. Человека. Украинца. Который очень хотел, чтобы люди в его стране жили мирно и счастливо. Сегодня я подписал указ о присвоении Андрею Кузьменко звания Героя Украины», — написал президент Украины

Он также напомнил, что после начала карательной операции против жителей Донбасса, артист ездил на Восток Украины и активно поддерживал боевиков ВСУ.

Напомним, 2 февраля 2015 года в Днепропетровской области Украины Toyota Sequoia под управлением Кузьменко столкнулась с молоковозом. Певец скончался на месте от полученных травм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский прокомментировал поджог автомобиля журналистов под Киевом. По словам президента Украины, в 2014 году неизвестные сожгли его автомобиль.

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