Додома, , 13:41 — REGNUM Правительство Танзании пятого созыва под руководством президента Джона Магуфули достигло «выдающихся успехов» в развитии различных отраслей экономики, в том числе в образовании, здравоохранении, инфраструктуры и улучшении инвестиционного климата. Об этом передает Восточноафриканское телевидение ЕАtv со ссылкой на заявление официального пресс-секретаря правительства Танзании Хассана Аббаси.

Выступая с отчетом об итогах деятельности правительства за минувшие пять лет, глава пресс-службы подчеркнул, что среди достигнутых успехов — увеличение выработки электроэнергии с 1308 Мвт в 2015 году до 1602,32 в 2020 году.

Он также добавил, что правительство разрабатывает законопроект о праве на владение добытыми полезными ископаемыми, который, по его словам, «принесет серьезные перемены» в горнодобывающем секторе. Аббаси отметил, что за пять лет в различных регионах Танзании были открыты 31 рынок и 39 пунктов закупки полезных ископаемых.

По словам пресс-секретаря правительства, в период с 2015 по 2020 гг. число деревень, куда было проведено электричество, возросло с 2018 до 9142. Он подчеркнул, что доступ к бесперебойному электроснабжению будет способствовать развитию ряда инициатив по развитию регионов.

«Правительство пятого созыва также выделило около 1,109 триллионов танзанийских шиллингов (478 миллионов долларов США) бюджетных средств на реализацию двух крупных проектов по газификации и электрификации», — подчеркнул Аббаси.