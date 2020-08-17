Джакарта, , 13:35 — REGNUM Посол Индии в Индонезии Прадип Кумар Рават поздравил жителей Индонезии с Днем независимости, сообщает Sindonews.

По его словам, общая история колониализма между Индонезией и Индией очень сблизила две страны в прошлом веке.

«Индия принимала конференцию по азиатским отношениям в Нью-Дели в 1947 году, собрав лидеров из 29 стран, чтобы выразить солидарность с борьбой за независимость в других частях Азии и способствовать сотрудничеству между азиатскими народами, что является ранним подтверждением азиатской идентичности», — говорится в заявлении посла Индии.

По словам посла, Индия готова работать с Индонезией, чтобы преодолеть эти трудные времена. Прадип Кумар Рават заявил, что рад, что пандемия не замедлила темпы сотрудничества между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 14 572 заключенных в индонезийской провинции Северная Суматра получили помилования в рамках 75-й годовщины независимости страны.

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