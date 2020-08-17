Москва, , 13:30 — REGNUM Ситуацию в Ливии обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, сообщили 17 августа в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

Во время телефонного разговора собеседники отметили необходимость прекращения огня и запуска прямых переговоров. Стороны также обсудили ситуацию в Сирии, в том числе совместные действия в борьбе с террористами.

Путин и Эрдоган договорились о дальнейшей координации в рамках договоренностей об Идлибской зоне деэскалации от 5 марта 2020 года. Собеседники также рассмотрели развитие двусторонних отношений.

Путин также подчеркнул важность обеспечения эпидемиологической безопасности российских граждан в Турции. В этом контексте отмечена необходимость усиления сотрудничества между профильными ведомствами двух стран.

Читайте также: РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения