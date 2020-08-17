Варшава, , 13:32 — REGNUM Польские власти не оказывают влияние на сложившуюся в Белоруссии ситуацию. Об этом 17 августа заявил глава МИД Польши Марчин Пшидач в эфире Польского телевидения.

«Польша не влияет на внутреннюю ситуацию в Белоруссии», — сказал польский министр иностранных дел.

Также он назвал обвинения в руководстве Польшей протестами на белорусской территории «безосновательными» и подчеркнул, что будущее власти в Белоруссии будет решать общество страны, а не международное мнение или соседние страны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что властями республики были зафиксированы звонки протестующим из Польши, Чехии и Великобритании.