Москва, 17 августа 2020, 13:21 — REGNUM Акции протеста в Белоруссии являются организованными. Об это 17 августа заявил политолог Олег Матвейчев в эфире передачи 60 минут на телеканале «Россия 1».
В пользу того, что мероприятия не носят спонтанный характер, говорит тот факт, что люди выходят протестовать с большим количеством флагов.
«Эти полотнища, они под подушкой лежали, что ли? Вчера не было, а сейчас уже появились», — сказал Матвейчев.
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