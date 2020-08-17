Москва, , 13:21 — REGNUM Акции протеста в Белоруссии являются организованными. Об это 17 августа заявил политолог Олег Матвейчев в эфире передачи 60 минут на телеканале «Россия 1».

Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске © ИА REGUM

В пользу того, что мероприятия не носят спонтанный характер, говорит тот факт, что люди выходят протестовать с большим количеством флагов.

«Эти полотнища, они под подушкой лежали, что ли? Вчера не было, а сейчас уже появились», — сказал Матвейчев.

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