Джакарта, , 13:09 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии поощряет бизнес-участников использовать преимущества соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве и увеличивать торговлю между Индонезией и Чили, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Соглашение, которое действует с 10 августа 2019 года, означает отмену тарифов на 7669 индонезийских товаров. Индонезийская продукция, для которой на чилийском рынке действует 0% тариф, включает сельскохозяйственную продукцию, рыбные продукты и промышленные товары.

Посол Индонезии в Чили, который также присутствовал в качестве консультанта, подчеркнул важность создания специального форума для малого и среднего бизнеса, чтобы облегчить экспорт, сортировку продуктов и соблюдение соответствующих стандартов.

Как сообщало ИА REGNUM, Сингапур предлагает Индонезии совместно противостоять пандемии, чтобы пережить трудное время.

Читайте также: Сингапур предлагает Индонезии совместно противостоять пандемии