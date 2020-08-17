Тбилиси, , 13:10 — REGNUM В Соединенных Штатах считают, что выборы в Белоруссии были несвободными и несправедливыми. Это заявление, как сообщает грузинское «Общественное телевидение», 17 августа сделала перед журналистами посол США в Грузии Келли Дегнан.

«Соединенные Штаты не верят, что выборы в Белоруссии были свободными и справедливыми», — сказала глава американского диппредставительства.

Она добавила, что Вашингтон поддерживает суверенитет Белоруссии и призывает руководство страны уважать демонстрантов и избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майк Помпео 13 августа во время пресс-конференции призвал белорусские власти провести повторные выборы президента страны. Он также не исключил, что в отношении Белоруссии могут быть введены дополнительные санкции.

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