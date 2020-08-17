Киев, , 13:07 — REGNUM Депутаты Верховной рады в основном не поддерживают предложение о внесении изменений в конституцию Украины, которое предоставит Донбассу особый статус в составе страны. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью газете «Сегодня».

"Это практически невозможно… Верховная рада — демократическая структура, демократический орган в украинском государстве. И 450 депутатов имеют право каждый на свою позицию и своё мнение, и голосовать так, как велит внутреннее состояние, и ориентируют избиратели», — рассказал политик.

По его словам, в парламенте Украины «даже близко нет» голосов в поддержку мер, прописанных в Минских соглашениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук заявил о нецелесообразности переноса площадки переговоров Трёхсторонней контактной группы из Минска до тех пор, пока в Белоруссии не произошла «революция».

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