Киев, 17 августа 2020, 13:07 — REGNUM Депутаты Верховной рады в основном не поддерживают предложение о внесении изменений в конституцию Украины, которое предоставит Донбассу особый статус в составе страны. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью газете «Сегодня».
По его словам, в парламенте Украины «даже близко нет» голосов в поддержку мер, прописанных в Минских соглашениях.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук заявил о нецелесообразности переноса площадки переговоров Трёхсторонней контактной группы из Минска до тех пор, пока в Белоруссии не произошла «революция».
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