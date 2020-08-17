Киев, , 12:53 — REGNUM На Украине эксперты сегодня, 17 августа, комментируют заявление главного санврача страны Виктора Ляшко о возможной отмене местных выборов в ряде регионов страны из-за ситуации с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что Ляшко заявил — если 50% территории будет в т.н. «красной зоне», то это будет основанием для власти, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов.

«Конечно, кое-кому очень хочется отменить местные выборы», — заявил политолог Руслан Бортник.

Вместе с тем, эксперты отмечает, что «отменить» выборы невозможно в принципе, пока действует нынешняя конституция, а перенести выборы можно только в условиях чрезвычайного положения, согласие на которое даёт Верховная рада.

«Власти необходимо думать об альтернативных формах голосования, и разнесенном на несколько дней дне выборов, а не искать причины для отмены выборов», — призвал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы на Украине должны состояться 25 октября 2020 года. В конц июля президент Зеленский предупредил, что местные выборы пройдут с «определенными ограничениями» из-за коронавируса, с тех пор ситуация с заболеваемостью Covid-19 в стране только ухудшается.