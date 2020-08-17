Минск, , 12:43 — REGNUM Власти белорусского города Новополоцк и представители милиции проведут 17 августа встречу с рабочими нефтеперерабатывающего предприятия «Нафтан». Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Отмечается, что в настоящее время предприятие работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, протестные акции, переросшие в беспорядки и столкновения с правоохранителями, начались в Белоруссии после оглашения предварительных итогов выборов президента страны, прошедших 9 августа.

Читайте также: Народ против Лукашенко: Белоруссия бастует и протестует — все новости