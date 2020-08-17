Стокгольм, , 12:49 — REGNUM «Правление Александра Лукашенко висит на волоске», — именно так считает Мартин Краг из Института внешнеполитических исследований Швеции. О том, почему дни президента Республики Беларусь сочтены, 17 августа Краг рассказал журналистам SVT Nyheter.

«У него не осталось легких путей. Политические протесты, происходящие в настоящее время в Беларуси, являются историческими. Мы видим формирующуюся новую белорусскую национальную идентичность. Народ под властью диктатуры более 25 лет. Они хотят сбросить этот груз и построить новую нацию на принципах демократии. Понятно, что Лукашенко испытывает на себе это давление и пытается использовать все средства для сохранения своей власти», — заявил Мартин Краг, руководитель программы по исследованию политики России и Евразии в Институте внешнеполитических исследований Швеции.

Напомним, что во время своего выступления 17 августа президент Лукашенко отметил, что НАТО концентрирует военные ресурсы вдоль белорусской границы.

«Ничего из этого не отображается на физической карте, кроме как в его собственной голове, и это показывает, насколько он отчаялся… Его правление висит на волоске», — прокомментировал слова президента Краг.