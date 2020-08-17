Берлин, , 12:46 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен начать диалог с оппозицией. Такое мнение 17 августа высказал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, его слова приводит канцелярия главы государства.

Франк-Вальтер Штайнмайер (сс) Jan Zappner. republica

«Я призываю президента Лукашенко ступить на путь переговоров — делать ставку не на силу, но на диалог», — заявил немецкий президент.

Также он призвал армию Белоруссии не применять силу против протестующих и указал, что жители республики «заслуживают нашей солидарности и поддержки».

При этом Штайнмайер восхитился принимающими участие в акциях протеста жителями Белоруссии, вышедшими на улицу и требующими «политических перемен».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр информации Белоруссии Игорь Луцкий заявил, что на данный момент белорусское телевидение пока работает в штатном режиме.