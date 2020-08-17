Лондон, 17 августа 2020, 12:39 — REGNUM Великобритания не признаёт результаты президентских выборов, прошедших в Белоруссии 9 августа. Такое заявление 17 августа сделал министр иностранных дел Соединённого Королевства Доминик Рааб.
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Рааб уверен, что силами ОБСЕ необходимо срочно провести расследование нарушений, которые привели к нечестным выборам, а «также последовавших после них жутких репрессий».
Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным ЦИК, в ходе выборов президента Белоруссии, которые состоялись в республике 9 августа, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов избирателей. Его ближайшая соперница Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10,12% избирателей.
Сразу после оглашения предварительных итогов голосования в Белоруссии начались акции протеста несогласных с результатами выборов. Протесты переросли в массовые беспорядки и столкновения с правоохранителями.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал события в Белоруссии шокирующими и скандальными и призвал Европейский союз принять меры и активно отреагировать на сложившуюся в республике после выборов ситуацию.