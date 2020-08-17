Абу-Даби, , 12:39 — REGNUM Соглашение о нормализации связей между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами является «суверенным решением», которое не направлено против Ирана, заявил министр иностранных дел страны Анвар Гаргаш 17 августа, сообщает Reuters.

«Мирный договор между ОАЭ и Израилем — это суверенное решение, не направленное против Ирана», — заявил дипломат на своей странице в Twitter.

«Мы не принимаем вмешательства в наши решения», — добавил он.

Напомним, 15 августа президент Ирана Хассан Рухани заявил о том, что Абу-Даби совершил «громадную ошибку», заключив соглашение с Тель-Авивом. Такое решение он назвал «предательством» со стороны государства Персидского залива. На следующий день власти ОАЭ вызвали поверенного в делах Ирана в Абу-Даби и вручили ему ноту в ответ на речь иранского президента, которую МИД ОАЭ назвал «неприемлемой».