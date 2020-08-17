Минск, , 12:40 — REGNUM В Минске опять начались перебои в работе сети интернет, периодически перестает функционировать как домашняя сеть, так и 4G. Об этом 17 августа сообщает РИА Новости.

Также указывается, что перебои в работе интернета в городе начались после 11:00 мск. При этом отмечается, что тоже плохо работает мобильный интернет, а мессенджер Telegram, как и другие мессенджеры, не всегда запускаются.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице Белоруссии уже отмечались перебои в работе сети интернет после начала протестов 9 августа, когда в республике состоялись выборы президента страны.

10 и 11 августа интернет работал с серьезными перебоями, а 12 августа его работа значительно улучшилась.