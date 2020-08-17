Минск, , 12:31 — REGNUM Представитель кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что республика может гордиться работниками, которые вышли на забастовку. Об этом она заявила 17 августа на акции протеста возле Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

«Вас не слышат, власти убегают от вас», — сказала Колесникова. Она добавила, что работники смогли преодолеть свой страх, и поблагодарила их за требование уважать себя.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с коллективом МЗКТ. Часть работников объявила забастовку и устроила акцию рядом с проходной завода. По предварительным данным, на протест собралось несколько сот человек.

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