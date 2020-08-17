Киев, , 12:23 — REGNUM Правительство Украины прекратило действие соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств. Об этом написала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова 17 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Принято решение о прекращении соглашения между правительством Украины и правительством РФ о взаимном учреждении торговых представительств, которое действовало с октября 1992 года», — рассказала она.

Джапарова считает данное решение «логичным и последовательным шагом украинского правительства», поскольку власти Киева продолжают винить Россию в разжигании гражданской войны в Донбассе и утрате Украиной Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о выходе Украины из Антитеррористического центра Содружества Независимых Государств (СНГ).

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году, после того как на Украине произошёл государственный переворот, и жители полуострова не признали новый украинский режим. Воссоединению с РФ предшествовал общекрымский референдум. Новые украинские власти также начали карательную операцию против жителей Донбасса, обвиняя Россию в некой военной «агрессии», доказательства которой отсутствуют уже более шести лет.