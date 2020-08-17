Дамаск, , 12:19 — REGNUM Один сирийский военнослужащий погиб и двое получили ранения в результате авиаудара по блокпосту беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), сообщает 17 августа агентство SANA.

Отмечается, что удар нанесли военнослужащие США после того, как сирийские военные не пропустили американский патруль. Инцидент произошел в одной из деревень в провинции Хасеке.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа боевики обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Российские военнослужащие зафиксировали девять обстрелов населенных пунктов.

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