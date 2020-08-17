Москва, , 12:07 — REGNUM Депутат Госдумы от Свердловской области Зелимхан Муцоев («Единая Россия») снова резко разбогател. Его доход в 2019 году вырос в 8,58 раз.

По данным на 1 января 2020-го его заработок составляет 283 736 815,23 рубля. В 2018-м было 33 млн 63 тысяч 180 рублей, а в 2017-м — 3 млн 821 тысяч 75 рублей. Также теперь у него шесть участков земли, а не пять. Из недвижимости Муцоев также имеет два жилых дома, гостевой дом, трансформаторную подстанцию, а из движимого имущества — автомобили BMW 760 LI и Mercedes-Benz S 560 4MAT.

Депутат Лев Ковпак («Единая Россия») тоже провёл 2019 год продуктивно. Его доход составил 78 065 207,41 рубля, почти в четыре раза больше против предыдущего. Из недвижимости у него есть три участка земли, два жилых дома, жилое строение, две квартиры, гаражный бокс, машиноместо и гараж-стоянка.

Доходы Николая Езерского (КПРФ) немного выросли, до 8 301 750,12 рубля с 7 млн 6 тысяч 846 рублей. В собственности у парламентария — земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, два жилых дома и квартира. У супруги из собственности — лишь гараж, заработала же она почти в три раза больше прежнего — 3 301 990,20 вместо 1 млн 191 тысячу 931 рубль.

Депутат Андрей Альшевских («Единая Россия») заработал 5 424 745,42 рубля против 4 808 214 в 2018-м. Он владеет машиной Volvo, жилым домом, бассейном, баней и земельным участком для индивидуальной жилой застройки. А супруга Альшевских снова ничего не заработала.

Максим Иванов («Единая Россия») заработал в 2019 году побольше, чем год назад — 5 405 176,82 рубля, а его супруга — 405 514,46. Депутат владеет долей в нежилом помещении, а на жену записано квартира, участок земли, садовый домик и огород, а также автомобили Mercedes-Benz и Volkswagen.

Павел Крашенинников («Единая Россия») потерял в деньгах, заработав 6 305 176,66 рублей вместо 8 582 882. Супруга тоже обеднела (1 531 717,40 рубля вместо предыдущих 4 621 948). Вместе с супругой депутат владеет жилым домом и долей в другом, участком земли, двумя квартирами и машиноместом. Также в совместной собственности у них значится автомобиль Lexus RX-350.

Алексей Балыбердин («Единая Россия») в 2019 году немного разбогател, заработав 5 333 784,51 рубля. В 2018-м у него было 4 808 518. Его супруга тоже стала богаче, с доходом 446 661,39 рубля. Депутат также владеет квартирой и автомобилем Nissan X-Trail и маломерным судном Yukona-330 TS.

Андрей Ветлужских («Единая Россия») снова увеличил свой доход. В этот раз он заработал 8 224 197,37 рубля. Для сравнения: за 2018-й задекларированная им сумма составляла 5 292 190 рублей. При этом если в 2018 году у него была в собственности квартира, то в данных за 2019 год её не указано. Судя по данным, депутат не имеет недвижимости и транспорта.

Александр Петров («Единая Россия») тоже увеличил доходы. В 2019 году он заработал 5 422 507,76 рублей вместо прежних 4 751 717. Его супруга тоже немного разбогатела, показав доход 1 062 022,53 рубля вместо прежних 1 039 934. Петров владеет участком земли и жилым домом.

Сергей Чепиков («Единая Россия») заработал немного больше, чем в 2018 году (6 817 220,27 рубля вместо 6 075 585). А его супруга показала всего 7745,20, разбогатев на две тысячи рублей. Депутат владеет нежилым помещением и жилым домом, его жена — квартирой, а у троих детей — доли в квартире площадью 44 кв. метра.

Депутат Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») немного потерял в деньгах. В 2019 году у него оказалось 5 158 896,37 рублей вместо предыдущих 5 984 514. Супруга заработала 31 686,62 вместо прежних 690 рублей. В собственности у депутата одна квартира, четверть другой квартиры, а также автомобиль Infiniti QX80.

Избранный в 2019 году биатлонист Антон Шипулин («Единая Россия») показал доход в размере 2 703 264,54 рубля. При этом у него много имущества. В списке значатся 11 участков земли, два жилых дома, два гаража, две квартиры, семь разных помещений. Из транспорта у него три легковых автомобиля, мотоцикл BMW R1300R, снегоболотоход CAN-AM OUTLANDER MAX XTP 800REFL, а также прицеп МЗСА 817 712.

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