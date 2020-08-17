Новосибирск, , 12:07 — REGNUM В министерстве образования Новосибирской области прокомментировали информацию о том, что в одной из школ родителей попросили оснастить классы дезинфектантами и бесконтактными термометрами перед началом учебного года. Об этом СМИ сообщила мать одного из школьников.

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«По информации департамента образования мэрии города Новосибирска, заявлений от родителей о сборе средств в управление образования Центрального округа и в департамент образования мэрии не поступало, — заявили в региональном минобре. — Для обеспечения безопасности детей в период организации учебного процесса в образовательных учреждениях Новосибирской области, правительством Новосибирской области запланировано выделение дополнительных средств из резервного фонда правительства Новосибирской области на организацию работы образовательных организаций в новом учебному году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».

По официальным данным, дополнительное финансирование будет направлено на приобретение дезинфицирующих средств, бесконтактных термометров, антисептических средств, оборудования для обеззараживания воздуха.

Точная сумма пока не называется.