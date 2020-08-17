Киев, , 12:01 — REGNUM Заседания Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе в данный момент нецелесообразно переносить из Минска. Об этом заявил глава украинской делегации ТКГ, бывший президент Украины Леонид Кравчук в комментарии украинской газете «Сегодня».

"Я не вижу в этом необходимости. Белоруссия не участвует в ТКГ никоим образом, ни одним чиновником», — отметил он.

Кравчук рассказал, что протесты в Белоруссии никоим образом не затрагивают переговорную площадку по Донбассу.

«Если вдруг там будет какая-то, не знаю, как назвать, революция…, тогда мы посмотрим. А сейчас нет никакой необходимости…», — подчеркнул экс-президент Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинская делегация в ПАСЕ инициировала рассмотрение декларации касательно ситуации в Белоруссии.

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