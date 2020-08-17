Москва, , 11:51 — REGNUM Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) внес на ратификацию в Госдуму президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 17 августа.

Соглашение направлено на обеспечение равенства прав в сфере пенсионного обеспечения, защиту приобретенных трудящимися пенсионных прав на территории государств — членов ЕАЭС, а также на развитие сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения.

Предполагается, что пенсионное обеспечение будет осуществляться на равных с гражданами государства трудоустройства условиях независимо от того, в какой стране союза они работали. Предполагается, что каждое государство будет определять право на пенсию и исчислять ее размер в соответствии со своим национальным законодательством. Для определения права на пенсию предусмотрено суммирование страхового стажа за весь период трудовой деятельности на территории ЕАЭС.

Ратификация соглашения не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета, отмечается в сопроводительных документах.

Ратификация соглашения коснется граждан Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и России.