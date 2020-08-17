Минск, , 11:49 — REGNUM На данный момент белорусское телевидение пока работает в штатном режиме. Об этом 17 августа сообщил министр информации Белоруссии Игорь Луцкий.

«Телевидение работает в штатном режиме», — приводит его слова ТАСС.

Также министр отметил, что на данный момент у него нет данных о забастовке представителей белорусских телеканалов.

При этом Слуцкий указал, что в данных коллективах «есть определенные трудности» и рассказал, что на канале ОНТ в понедельник не было программы «Утро».

"Они ушли в отпуск», — заявил министр информации.

При этом указывается, что некоторые работники «Белтелерадиокомпании» сообщили, что в настоящее время идет подготовка к забастовке.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что руководитель первичной профсоюзной организации «Беларуськалия» «Белхимпрофсоюза» Андрей Рыбак сообщил, что предприятие пока не останавливает производство, но работники компании выдвигают политические требования руководству.