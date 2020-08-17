Минск, , 11:41 — REGNUM Вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко улетел с Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), сообщает 17 августа ТАСС.

Отмечается, что вертолет взлетел в то время, когда к предприятию подходили работники Минского тракторного завода (МТЗ). Находился ли президент в вертолете, не уточняется.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл на МЗКТ для встречи с коллективом. Общение проходило на территории завода, в том время как рядом с проходной собрались бастующие работники. Лукашенко к ним не выходил.

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