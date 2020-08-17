Новосибирск, , 11:40 — REGNUM Новосибирская область готова к началу учебного года в традиционном, очном, формате, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве. Власти уточняют, что хороший организаторский подход при борьбе с распространением коронавируса позволил региону перейти на второй уровень снятия ограничительных мер. Губернатор области Андрей Травников и главный государственный санитарный врач России Анна Попова обсудили готовность региона к 1 сентября и эпидсезону традиционных сезонных заболеваний.

Главный санитарный врач РФ Анна Попова и губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Анна Попова во время рабочей поездки в Новосибирскую область сегодня, 17 августа, провела совещание, посвященное сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и мерам, направленным на предупреждение завоза и распространения коронавируса.

По словам губернатора региона, одна из главных тем совещания — подготовка Новосибирской области к старту нового учебного года 1 сентября.

«Задача номер один, которая стоит сегодня перед нами, это подготовиться и без всплеска заболеваемости, без проблем войти в новый учебный год в привычном для нас, очном формате обучения», — сказал Андрей Травников.

Он сообщил главному санитарному врачу, что в Новосибирской области в период пандемии коронавируса ни разу не принимали пакетных мер по ослаблению ограничений.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников «Мы принимали точечные взвешенные решения, каждое из которых сопровождалось компенсационными дополнительными ограничениями. Например, возобновление работы промышленных предприятий мы сопровождали массовой дезинфекцией территории; а сферы услуг — компенсировали введением масочного режима на предприятиях. Разрешение прогулок и занятий спортом на улице вводили одновременно с запуском системы мониторинга, мобильного приложения «112 — Экстренная помощь». Я считаю, что этот бесценный опыт, который мы накопили за период пандемии, позволит нам мягко и контролируемо начать учебный год 1 сентября в очном формате».

Положительная динамика последние несколько недель и снижение коэффициента распространения инфекции позволили региону получить от Роспотребнадзора разрешение на переход на второй уровень снятия ограничительным мер.

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«Регион достаточно непросто входил в эту ситуацию, учитывая элементы «ковидного нигилизма» на старте. Это обусловило определённый рост в самом начале. Но затем и отношение жителей, и готовность медицинского сообщества, моих коллег из Роспотребнадзора, организация активной работы штаба правительства области и губернатора и сработали в «плюс», — прокомментировала главный санитарный врач РФ. — Мы сегодня видим стабильную ситуацию, а в последние две недели она динамично улучшается: темп прироста составляет 0,6−0,7. Это среднероссийский темп на сегодняшний день. Могу сказать, что такая ситуация демонстрирует хороший организаторский подход».

Как уточнили в областном правительстве, вторая важная тема совещания — готовность региона к началу эпидсезона традиционных сезонных заболеваний.

«Готовность безусловно есть», — подчеркнула по итогам совещания Анна Попова.

Анна Попова отметила, что Новосибирская область активно работает практически по всем важных проектам, реализуемым Роспотребнадзором РФ. Так, регион вошёл в проект по изучению популяционного иммунитета. Сегодня у 17% обследованных обнаружены антитела. Второй этап продолжения работы по изучению иммунитета запланирован на сентябрь.