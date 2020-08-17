Новосибирск, 17 августа 2020, 11:40 — REGNUM Новосибирская область готова к началу учебного года в традиционном, очном, формате, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве. Власти уточняют, что хороший организаторский подход при борьбе с распространением коронавируса позволил региону перейти на второй уровень снятия ограничительных мер. Губернатор области Андрей Травников и главный государственный санитарный врач России Анна Попова обсудили готовность региона к 1 сентября и эпидсезону традиционных сезонных заболеваний.
Анна Попова во время рабочей поездки в Новосибирскую область сегодня, 17 августа, провела совещание, посвященное сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и мерам, направленным на предупреждение завоза и распространения коронавируса.
По словам губернатора региона, одна из главных тем совещания — подготовка Новосибирской области к старту нового учебного года 1 сентября.
«Задача номер один, которая стоит сегодня перед нами, это подготовиться и без всплеска заболеваемости, без проблем войти в новый учебный год в привычном для нас, очном формате обучения», — сказал Андрей Травников.
Он сообщил главному санитарному врачу, что в Новосибирской области в период пандемии коронавируса ни разу не принимали пакетных мер по ослаблению ограничений.
Положительная динамика последние несколько недель и снижение коэффициента распространения инфекции позволили региону получить от Роспотребнадзора разрешение на переход на второй уровень снятия ограничительным мер.
Читайте также: Новосибирская область перешла на второй уровень снятия ограничений
«Регион достаточно непросто входил в эту ситуацию, учитывая элементы «ковидного нигилизма» на старте. Это обусловило определённый рост в самом начале. Но затем и отношение жителей, и готовность медицинского сообщества, моих коллег из Роспотребнадзора, организация активной работы штаба правительства области и губернатора и сработали в «плюс», — прокомментировала главный санитарный врач РФ. — Мы сегодня видим стабильную ситуацию, а в последние две недели она динамично улучшается: темп прироста составляет 0,6−0,7. Это среднероссийский темп на сегодняшний день. Могу сказать, что такая ситуация демонстрирует хороший организаторский подход».
Как уточнили в областном правительстве, вторая важная тема совещания — готовность региона к началу эпидсезона традиционных сезонных заболеваний.
«Готовность безусловно есть», — подчеркнула по итогам совещания Анна Попова.
Анна Попова отметила, что Новосибирская область активно работает практически по всем важных проектам, реализуемым Роспотребнадзором РФ. Так, регион вошёл в проект по изучению популяционного иммунитета. Сегодня у 17% обследованных обнаружены антитела. Второй этап продолжения работы по изучению иммунитета запланирован на сентябрь.