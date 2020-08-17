Додома, , 11:46 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули обратился с призывом ко всем религиозным лидерам страны, заявив, что они должны использовать свое влияние для того, чтобы агитировать прихожан голосовать на предстоящих в октябре 2020 года всеобщих выборах. Об этом передает Восточноафриканское телевидение ЕАtv со ссылкой на заявление, сделанное президентом Магуфули на саммите верховного совета церкви «Ассамблеи Бога Танзании» (TAG) в Додоме.

«Пользуясь случаем, я хочу призвать всех религиозных лидеров в стране использовать имеющиеся у них возможности для того, чтобы агитировать ваших прихожан на участие во всеобщих выборах, в особенности в день голосования, к счастью, это будет не суббота, пятница или воскресенье, это будет рабочий день, который будет объявлен выходным», — заявил президент Магуфули.

Он также отметил, что религиозные лидеры и граждане страны должны отдать себя «воле Божьей» и молиться о том, чтобы он ниспослал «дальновидного, трудолюбивого и верного нашей нации» лидера, а также о том, чтобы страна не попала в руки к тем, чьей целью является «разрушение вместо развития».