17 августа 2020 | Время чтения 3 мин

США будут продолжать битву за Турцию, независимо от того, кто победит на выборах – Трамп или Байден. Французское издание Libération пишет, что «президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассматривает возможность выхода из всех международных договоров с целью перераспределения сфер влияния на Ближнем Востоке и на Севере Африки».

Станислав Тарасов, , 11:33 — REGNUM



(сс) Gage Skidmore

Турция — это одна из стран Ближнего Востока, где внимательно и заинтересованно следят за ходом избирательной кампании в США.

Местные эксперты выступают с острожными прогнозами, заявляя, что меньше всего им бы хотелось, чтобы проблемы турецко-американских отношений оказались в эпицентре острых дискуссий, которые ведут президент США Дональд Трамп и его оппонент от Демократической партии Джо Байден. В целом симпатии турок на стороне Трампа. Они полагают, что несмотря на антитурецкую позицию, занятую Конгрессом США, который грозит и вводит по разным поводам санкции против Анкары, отношения двух стран базируется на негласном альянсе Трампа с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ведь американский президент называет своего турецкого коллегу «сильным и жестким лидером». The New York Times объясняет это тем, что «Анкаре удается реализовывать «экспериментальную дипломатию», работая на расколе между Конгрессом и Трампом, и никто не может толком объяснить, почему Турция, расходясь со своими западными союзниками во взглядах на Ливию, Сирию, Ирак, Россию и энергоресурсы восточного Средиземноморья, пользуется покровительством Трампа».

Но ситуация может резко измениться в случае поражения на выборах действующего президента США, чего, кстати, уже не исключают в Турции. Вот почему в Анкаре остро отреагировали на турецкие «тезисы» Байдена, явно демонстрируя, что он «не их кандидат на предстоящих выборах». Обозначая свое видении отношений с Эрдоганом, демократ заявил, что если станет президентом, то поддержит турецкую оппозицию, чтобы победить лидера Турции, но «не путем переворота, а посредством избирательного процесса». Помимо того, Байден считает, что «США необходимо активнее работать с союзниками для изоляции действий Эрдогана в регионе, особенно в Восточной Европе, включая разведку нефти и другие вопросы». Он также заявил о поддержке турецких курдов, которых, по его словам, нужно интегрировать в политические институты страны, в частности вернуть в парламент. «Меня очень беспокоят наши аэродромы и доступ к ним, — говорит Байден. — И я думаю, что нам потребуется очень много работы, чтобы собраться вместе с нашими союзниками в регионе и разобраться с тем, как мы изолируем действия Эрдогана в регионе, особенно в Восточном Средиземноморье, в связи с нефтью и целым рядом других вещей, которые занимают слишком много времени».

Вообще, кандидат от демократов рассуждает компетентно. Будучи вице-президентом США он не раз посещал Турцию, хорошо знаком как с представителями правящей элиты, так и турецкой оппозицией, в том числе с критически настроенными журналистами и активистами разных движений. Анкара быстро отреагировала. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что «аналитические умозаключения Байдена по Турции основываются на невежестве, высокомерии и двуличии», и что «времена, когда Анкара действовала по указке извне, остались позади, попробуйте — и вы за это заплатите». Но это слова, а какими могут быть дела? Турецкое издание Yeni Çağ сообщало, что Анкара уже имеет «запасной сценарий действий против США». Он включает закрытие для них Инджирлика и вообще всех авиабаз НАТО, недопуск американских кораблей на военно-морскую базу Аксаз, отказ от покупки самолетов Boeing и даже балансирование на грани разрыва дипломатических отношений. Однако пойдет ли в реальности Анкара таким конфронтационным курсом или американские демократы в случае победы на выборах попытаются упредить события через очередной переворот?

Байден говорит, что «мы не собираемся продолжать играть с ним (Эрдоганом — С.Т.) так, как мы это делаем сейчас». Но в любом случае американцы будут продолжать битву за Турцию, независимо от того, кто победит на выборах, Трамп или Байден. Так что впереди у Анкары одни только потрясения и важные решения. Французское издание Libération пишет, что «Эрдоган рассматривает возможность выхода из всех международных договоров с целью перераспределения сфер влияния на Ближнем Востоке и на Севере Африки. Но в любом случае американцы будут продолжать битву за Турцию, независимо от того, кто победит на выборах — Трамп или Байден». Так что впереди у Анкары одни только потрясения, и пора ей начинать в регионе новую «большую игру». Что ж, ждать осталось недолго.